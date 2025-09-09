CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan gerginliklerin ardından Çorum kamuoyuna yansıyan iddialara cevap verdi. Polise sandalye fırlattığı yönündeki haberlerin bilinçli olarak çarpıtıldığını vurgulayan Tahtasız, asıl hedefin “hukuksuz kayyum” ve onunla birlikte parti binasına zorla girmeye çalışan “sivil elbiseli kişiler” olduğunu vurguladı.

“Baba ocağımıza sahip çıktık, kayyuma karşı durduk”

“Benim bayrak sevgimi, vatan aşkımı, polisimize, askerimize, dini değerlerimize olan saygımı bilmeyenlere, bilip de bilmemezlikten gelenlere cevabımdır” diyen Mehmet Tahtasız, yaşanan olayların şu sözlerle anlattı:

'Kahraman polisimize değil, kim olduğunu bilmediğimiz sivillere fırlattım'

“Ben o sandalyeyi aldıkları emir gereği gece demeden, yağmur demeden insan üstü bir zorlamayla 12 saatten fazla görev yapan kahraman polisimize değil, biber gazı ve korumaları ile İstanbul İl Başkanlığımızı hukuksuzca işgal etmeye çalışan kayyum denilen şahısla yanında kim olduğunu bilmediğimiz sivil kıyafetli kişilere fırlattım. Dün olmadığı gibi ne bugün ne de yarın polisimize karşı en ufak bir olumsuz yaklaşımımız olmadı olamaz. Ben o sandalyeyi; iktidarın iktidarını korumak için yarattığı hukuksuzluğa, kanunsuzluğa, adaletsizliğe karşı fırlattım. O sandalye kanunsuzca kayyum olarak atanan ve bir aparat vazifesi görerek seçilmediği makama zorla oturmaya çalışan kayyumun sandalyesidir. Yıllarca il başkanlığı yaptım. İl başkanlıklarımız bizim için iş bağlayacağımız, iş takibi yapacağımız bir yer değildir. Asla olmadı da. Bizler İl başkanlıklarımızı baba ocağı olarak görür, baba evimize sahip çıkar gibi hırsızlara, arsızlara karşı sonuna kadar koruruz. Evimize zorla girmeye çalışana da hak ettiği cevabı çekinmeden veririz. Biz hanemize tecavüz eden kayyum ve yanındakilere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanarak baba evimize sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Hiçbir güç CHP’yi diz çöktüremez. CHP’nin kapısına zincir vurmak isteyenlerin tarihi hevesleri kursaklarında kalmıştır, yine kalacaktır.”

İddiaları yalanladı

Hakkındaki iddiaları net bir dille yalanlayan Tahtasız, şunları söyledi: “Ben o sandalyeyi kahraman polisimize değil, plastik mermi ve biber gazıyla partimizi işgal etmeye çalışan kayyuma ve yanında getirdiği siyah giyimli sivil elbiseli kişilere fırlattım. Polisimizle, askerimizle asla sorunumuz olamaz. Onlar bu vatanın onurlu evlatlarıdır. Sorun, polisle CHP’yi karşı karşıya getirerek siyasi rant peşinde koşan iktidardır. Bugün mal bulmuş mağribi gibi saldırıya geçen iktidar kanadına AKP Hatay Milletvekili’nin oğlunun karşısında sıra sıra dizilmeye zorlanan polislerimizi hatırlatmak isterim. Görevini yaptığı için AKP Mersin Milletvekili tarafından hakarete uğrayan ve sürgün edilen, AKP Çorum Milletvekili tarafından küfür edilen polisimizi hatırlatmak isterim. Polisimize karşı yapılan bu hakaret ve küfürlere karşı ses çıkarmayan iki yüzlülerin bugün konuşmaya hiç hakkı yoktur. Şehitlerimize kelle diyen zihniyet aynaya bakarak konuşmasın.”

'Polisimiz milletin onurudur'

Tahtasız, Türk Polis Teşkilatı’nı överek, “Kimse bizim polis sevgimizi, asker sevgimizi sınamaya kalkışmasın. Hele hele şehitlerimize “kelle” diye hitap edenler hiç ağzını açmasın.

Partimizin ve ben dahil tüm milletvekillerimizin polislerimizin hakkını savunmak için verdiği önergeler, yaptığı konuşmalar ortadadır. Merak edenler, görmek isteyenler Meclis tutanaklarını açsın baksın. Polislerimizin sosyal ve özlük haklarını iyileştirmek için verdiğimiz kanun tekliflerinin, polis intiharlarının araştırılması için verdiğimiz araştırma önergelerinin hangi iki parti tarafından reddedildiğini görsün” ifadelerini kullandı.

'Hukuksuzluk karşısında susan dilsiz şeytandır'

AK Parti’nin algı operasyonu yaptığını ileri süren Tahtasız, “Polise sandalye fırlatıldı yalanıyla, şehitlerimizin aziz hatırası üzerinden siyaset yaparak CHP’yi ve şahsımı karalamaya çalışıyorlar. Partimize yönelik saldırı üzerinden konuyu saptırmaya çalışan iktidar mensuplarına sesleniyorum: Buradan size ekmek çıkmaz!

Polisine, askerine, öğretmenine, memuruna kısacası devletine saygılı insanların yetiştiği Çorum’da doğmuş, bayrak sevgisiyle, vatan aşkıyla büyümüş ve hayatı boyunca da hep o şekilde yaşamış biri olarak kimse benim polis sevgimi, polise olan yaklaşımımı sorgulamaya kalkışmasın. O sandalyenin hedefinde verilen emri yerine getirmeye çalışan polisimiz asla yoktur. O sandalyenin hedefinde kayyum ve yanındaki kişiler vardır.

Asıl amaç, CHP’nin demokratik direnişini bastırmak, halkın iradesini susturmaktır. Ama bilsinler ki biz ne baskıya boyun eğeriz ne de korkutmalara. Bu milletin iradesini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında susan dilsiz şeytandır.” diye konuştu.