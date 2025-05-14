İnsani Değerler Platformu(İDP) tarafından bugün ‘Kadim Yuvamız Aile’ konulu panel gerçekleştirildi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İDP Sözcüsü Necat Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Ceyhan Coştu’nun moderatörlüğünü yaptığı konferansta İl Vaizi Gülay Kunduracı ‘Fıtratın Korunması ve Aile’, Özel Eğitim Uzmanı İbrahim Eren ise ‘Değişen dünyada Ebeveyn Rolleri ve Aile Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar’ konulu sunum yaptı.