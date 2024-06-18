Çorum merkeze bağlı İğdeli köyünde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yanarak kül oldu.

Yangın köy sakinlerinin çabası sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Saat 18.00 sıralarında 3 köylüye ait köy içindeki alanda meydana geldi. Aşırı sıcaktan çıktığı tahmin edilen yangın ilk önce bir bölüm de çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın diğer 2 saman balyesine daha sıçradı.

Köylülere haber verilmesi üzerine yangın bölgesine ulaşan köylüler şu ve yangın bölgesini traktör yardımıyla kontrol altına almaya çalıştılar.

Çok sayıda vatandaşın müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.