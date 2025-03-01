Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Ahlatcı Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken açıklamalarda bulundu.

Iğdır halkına teşekkür ettikten sonra maçı değerlendiren Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, "Iğdır FK’yı galibiyetlerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Ligin altında olmalarına rağmen aslında devre arası yaptığı transferlerle bu ligin en iyi takımlarından birisi. Birçok Süper Lig patentli sporcuları devrede aldılar ve daha güçlü bir hale geldiler. Oyuna baktığımız zaman istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını gördük" ifadelerini kullandı.

Savunma yönünde çok fazla pozisyon vermediklerini söyleyen Akçeken, "Hafta içindeki analizlerimizde de bu tür yetenekli, kaliteli oyuncuların olduğu grupta topu onlara vermemeyi planladık ve bunu başardık aslında. Topa sahip olan taraf bizdik, dengeli bir oyun başlangıcı vardı. Maçın başında bizim girdiğimiz bir pozisyon var ve Iğdır FK’nin bizim hatamızla kazandığı bir gol. Onun haricinde savunma yönünde çok fazla pozisyon vermedik" dedi.