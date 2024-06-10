Yeni sezonda Çorum FK’nın rakibi olan Iğdırspor yola Serdar Bozkurt ile devam edecek.

Ankara Demirspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra 2015-16 sezonunda Çorum FK ile anlaşan Serdar bozkurt ardından Sivas Dört Eylül Belediyespor, Sarıyer, Bandırmaspor, Sakaryaspor, urfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Şanlı Urfa ve geçen sezon başı Amedspor’da göreve başlayan Serdar Bozkurt bu takımdan ayrıldıktan sonra 28 Mart’ta Alagöz Holding Iğdırspor ile anlaştı.

Bu kulüple play-off’daki başarısı ile takımı 1. lige taşıyan Serdar Bozkurt ile Iğdırspor kulübü anlaştı.

Kulüp sosyal medyasından Serdar Bozkurt ile devam edileceği açıklandı