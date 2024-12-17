İstanbul​'un Beykoz​ ilçesinde Ahmet D., isimli sapık babanın 19 yaşındaki kızına defalarca tecavüz​ ettiği ortaya çıktı. Cinsel saldırılar nedeniyle hamile kalan genç kız, sözde babası hakkında şikayette bulununca bir de tehditlere maruz kaldı. Tutuklanan sapık 'baba' hakkında 30 yıl hapis cezası istendi.

GENÇ KIZA KABUSU YAŞATTI

Ekran Haber'den Elyesa Karatepe'nin haberine göre; akıllara durgunluk veren olay 2017 yılında İstanbul Beykoz'da yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Münevver D. lavaboya gitmek için odasından çıktığında salondaki koltukta oturan 48 yaşındaki babası Ahmet D. onu yanına çağırdı. Başına geleceklerden habersiz olan genç kadın, kendisini yere yatıran babasının cinsel saldırısıyla kâbusu yaşadı.

2 AY SONRA YENİDEN TECAVÜZ ETTİ

Olayın ardından içine kapanan Münevver D., kendisine inanmayacağını düşünerek annesine hiçbir şey anlatamadı. Yaklaşık 2 ay sonra duş alan kızının banyodan çıktığını gören şahıs, öz kızına yeniden cinsel saldırıda bulundu.

GENÇ KIZ HAMİLE KALDI

Olayın üzerinden 5 gün geçmesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye giden Münevver D., muayenede 6 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Dünyası başına yıkılan genç kadın, doktorlara babasının kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Olay üzerine hastane polisi genç kızın ifadesini aldı.

ŞİKAYET EDİNCE BU SEFER DE TEHDİTLER BAŞLADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, genç kadın babasından şikayetçi olmadığını, her şeyin yalan olduğunu ve ismini vermek istemediği erkek arkadaşından hamile kaldığını söyledi. Bu ifade üzerine soruşturma kapatıldı. 14 Ekim 2019 tarihinde yeniden şikâyeti olan ve tekrar ifade veren Münevver D. bu kez hastane polisine verdiği ifadenin doğru olduğunu, babasının kendisine tecavüz ettiğini ve ondan bir kızı olduğunu beyan etti. Bir önceki soruşturmadaki ifadesini ise babasından gördüğü baskı nedeniyle geri çektiğini belirtti.

TORUNU ÇOCUĞU ÇIKTI

Münevver D.'nin ifadeleri sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar soruşturma başlatıldı. Münevver D.'nin bu süreçte dünyaya gelen kızı H.E.D. ve sanık Ahmet D.'den kan örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA testi sonucunda H.E.D.'nin babası Ahmet D. çıktı.

SAPIK BABAYA 30 YIL HAPİS

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Ahmet D., "cinsel saldırı" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: ekran haber