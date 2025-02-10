İHH İnsani Yardım Vakfı Çorum Şube’nde yeni yönetim oluşturuldu.

İHH Çorum Şubesi’nde başkanlık görevine Alper Pamir getirildi.

İHH Başkanı Pamir ve yönetimi nezaket ziyaretlerine Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile başladı.

İlk olarak Vali Ali Çalgan’ı ziyaret eden heyet hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de İHH yönetimini tanıttı. Ziyarette, vakfın ilimizde yapmış olduğu çalışmalar hakkında Vali Çalgan’a bilgi verildi.

Heyet daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da ziyaret ederek görüştü.

Çalgan ve Aşgın nazik ziyaretleri için İHH heyetine teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.