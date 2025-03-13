Çorum’da ihtiyaç sahibi Kemal Yıldız isimli vatandaş hayırsever insanlardan yardım bekliyor.

Gazetemizi ziyaret eden vatandaş, herhangi bir gelirinin olmadığını ve çok zor durumda olduğunu belirterek, “Anjiyo oldum. Ağır işlere gidemiyorum. Bu zamana kadar sadece günübirlik işlerde çalıştım. Emekli maaşım yok. Engelli çocuğum var. Kiralarım birikti, faturaların ödemesi var. Belediye'den 3 ayda bir gıda yardımı alıyorum. Gıdaya da ihtiyacım var. Yine diğer çocuğumun servis parasını ödeyemedim. Bu mübarek günde hayırsever insanlarımızdan destek bekliyorum. İsteyen gelip evimizin de durumuna bakabilir” dedi.