12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İstiklâl Marşı'nı güzel okuma yarışmasının finali ve ödül töreni Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşti.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmanın finaline MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yarışma jüri üyeliklerini Şuayip Yıldız, Arda Güneş, Alperen Bolat, Gülay Durukan, Soner Buğdaylı, Zafer Pelit ve Uğur Şahin yaptı.

Programın açış konuşmasını yapan TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli; “Her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, Türk’ün bağımsızlık özlemini ateşlemiştir.” dedi

‘İSTİKLAL MARŞIMIZI UNUTTUĞUMUZ GÜN, AYAĞIMIZA ESARET PRANGASI, BOYNUMUZA ZİLLET ZİNCİRİ VURULMUŞ DEMEKTİR’

‘Vatanımızın tecrit edildiği, ordularımızın terhis edildiği, varlık haklarımızın tahrip edildiği bir dönemde İstiklal Marşımız; mısralarında vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının ilmik ilmik dokunduğu eşsiz bir şaheserdir.’ diyen Deli; “Bu anlamda İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konduğu ‘milli mutabakat metni’dir. ‘Korkma’ seslenişi manevi dirilişin sembolü olarak umutları tazelemiş, ülküleri perçinlemiş, Türk milletini kıyama kaldırmıştır. Elbette İstiklal Marşımız olağanüstü bir dönemin, acı ve kayıplarla özdeşleşmiş varlık-yokluk mücadelesinin haykırışıdır. Kurtuluş Savaşı’nın tüm hızıyla, tüm zorluğuyla sürdüğü bir ortamda Merhum Şairimiz Akif, Türk milletinin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuştur. Tıpkı bu millet gibi bitap ve yorgun düşen, bu şerait ve ahvale başından beri şahitlik eden Milli Şairimiz de zamanı geldiğinde yüreğinde biriktirdiklerini Tacettin Dergahında mısralara dökmüştür. Gençler! Asım’ın nesli olan gençler! “Hepiniz ilk dizesi ‘Korkma’ diye başlayan İstiklal Marşı’nın muhatabısınız. O sebeple son ocak tüttüğü, ay yıldızlı al bayrak semalarda nazlı nazlı dalgalandığı, uğruna şehadeti göze alan yiğitlerimiz olduğu müddetçe, bu topraklarda varlığınız daim olacaktır. "Türk Milleti’nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Liderimin dediği gibi: Korkma! korkma varsın ihanet, karanlık sokaklarda kol gezsin Korkma! varsın, yine bütün dünya karşımıza geçsin Son kanımıza kadar fani bedenimiz mukaddesat ve mukadderatımız için feda ve armağan olsun. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı olarak bize düşen en büyük görev, ecdadımızın emaneti olan vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek olan gençlerimizi İstiklâl Marşımızın sahip olduğu ruh ve şuurda yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklâl Marşımızın kabulünün 104. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'u ve bu destanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise konuşmasına; “İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz an, millet olarak hürriyetimizi kaybetmiş ve zincirler altına girmiş oluruz." diyerek başladı.

İstiklal Marşı’nın milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bir yansıması olduğunu ifade eden Çıplak; “Yüce Türk milletinin, bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin tüm anlamı, İstiklal Marşı’mızın her bir kıtasında hayat bulmuştur. Gazi Meclisimizin kararlılığı, Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde, Türk askerinin cephedeki kahramanlık ruhu ise bu kutsal marşta ses bulmuştur. İstiklal Marşı'nın sadece geçmişin değil, günümüz gençliğinin de kalbinde yaşamaya devam ettiğine dikkat çekmek isterim. "Bugün, İstiklal Marşı'nın her kelimesini, her satırını yüreğinde hisseden insanlarımız, Bayrağını, ezanını korumak için hayatını ortaya koyan evlatlarımız, Türk milletinin bağımsızlık ateşini sürekli olarak canlı tutmaktadır. Türk milletinin köklü medeniyet geçmişi ve kahramanlık tarihi, her zaman İstiklal Marşı’mızda yankı bulacaktır. İstiklal Marşı’nı unuttuğumuzda, binlerce yıl süren devlet olma bilincimizden ve medeniyet değerlerimizden de uzaklaşmış oluruz. Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, sadece İstiklal Marşı ile değil, tüm eserleri ve fikirleriyle bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle, başta Ersoy olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmetle anıyor ve Türk milletine en içten selamlarımı iletiyorum.” şeklinde konuştu

Açılış konuşmalarının ardından sırasıyla sahne alan finalist öğrenciler, İstiklâl Marşı’nı en güzel okumak için yarıştılar.

Sahne performansları ile takdir toplayan yarışmacılar, izleyenleri duygulandırdılar.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İlkokullar kategorisinde Atatürk İlkokulu öğrencisi Nurettin Yücel birinci, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Eflin Ela Yıldırım ikinci ve Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu öğrencisi Zehra Koç üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde İnkılap Ortaokulu öğrencisi Kübra Savaş birinci, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Ezgi Nalan Çalışkan ikinci ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan İHO öğrencisi Hayrünnisa Delice üçüncü oldu.

Lise kategorisinde Şehit Erol Olçok İHL öğrencisi Sefa Doğan birinci, Hayrettin Karaman Kız Anadolu İHL öğrencisi Hayrunnisa Bolat ikinci ve Buharaevler Kız Anadolu İHL öğrencisi Buse Çapar üçüncü oldu.

3 farklı kategoride organize edilen yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.