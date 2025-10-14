İki kamu kurumu bir araya geldi, konuta erişimi kolaylaştıran yeni modeli devreye aldı. Emlak Konut'un hayata geçirdiği 'Yeni Yuvam Modeli'nde, Emlak Katılım işbirliğiyle ev almak isteyenlere Türkiye'de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Vatandaş, konut bedelinin yarısı için Emlak Konut'a faizsiz borçlanacak, kalan tutar ise faizsiz finansman desteğiyle karşılanacak. Üstelik sıra beklemeden ve kura olmadan hemen ev sahibi olunacak, ödemeler 60 aya yayılacak.

KURA VE SIRA BEKLEMEK YOK

'Yeni Yuvam Modeli'nde, kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Model, diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, kura, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkânı sağlıyor. Vade süresi ise 60 aya kadar çıkıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Vatandaşlar, almak istedikleri konutu seçiyor. Ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturuluyor. Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkânı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor. Yani alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut'a, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne ödüyor. Ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendiriliyor.

HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?

Yeni Yuvam Modeli, Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projesinde uygulanıyor.

Projeler şunlar: Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (hemen teslim), Komşu Finans Evleri (hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, İstanbul Ataşehir'deki Emlak Konut Genel Merkezi'ne veya projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler www. emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

YÜZDE 7 KATILIM BEDELİ ALINACAK

Model kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin yüzde 50'lik bölümü için yüzde 7 oranında katılım bedeli alınıyor. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkânıyla ödenebiliyor. Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmıyor.

GELİR ŞARTI YOK, 18 YAŞINI DOLDURAN HERKES BAŞVURABİLECEK

Yeni Yuvam Modeli'ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurulabiliyor.

HEMEN TESLİM EDİLECEK

Yeni Yuvam Modeli, diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak, Emlak Konut projelerinden teslimat süresi olmadan doğrudan ev sahibi olma imkânı sunuyor. Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmuyor.

İKİ KAMU KURUMU TÜM SÜRECİ YÖNETECEK

Yeni Yuvam Modeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli katılım bankası Emlak Katılım işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Model, Emlak Konut'un konut üretimindeki köklü tecrübesi ve Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesiyle sunuluyor.

İŞTE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Yeni Yuvam Modeli kapsamında 6 milyon lira değerindeki bir daire için;

- İLK 30 AY: Emlak Konut ve tasarruf finansmanı şirketine aylık toplam 150 bin lira ödeme.

- SON 30 AY: Yalnızca Emlak Konut'a aylık 50 bin TL ödeme.