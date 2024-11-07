Sungurlu'da Mavi Ocak yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İrfan K. yönetiminde ki 19 SN 435 plakalı otomobil ile Emre K. idaresinde ki 06 TIH 91 plakalı otomobil Sungurlu-Çorum karayolu 4. kilometresinde çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

19 SN 435 plakalı otomobilde sıkışan 2 kişi Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü İrfan K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.