Sıfırdaki arz ve ikinci eldeki fiyat sorunu pert araçlara ilgiyi artırdı.

Sigorta şirketleri tarafından perte çıkarılan araçlar bile yok satıyor. Alınan araçlar ustalar tarafından yeniden yapılıyor. Vatandaşların bu alana ilgisinin arttığı belirtiliyor.

Otomobil piyasası son yılların en dengesiz dönemini yaşıyor. Bayilerde sıfır araç bulunamaması ikinci el araçlara talebi artırıyor. Bu da beraberinde fiyat artışlarını getiriyor. Piyasadaki arz ve fiyat yüksekliği sorunu; hasarlı ve pert araçlara bile talebi yükseltmiş durumda.

Sigorta şirketlerinden alınan hasarlı araçlar şimdilerde sanayideki ustaların ellerinde yeniden hayat buluyor. Bu araçlar tamir edilerek, plakalandırılıp, muayeneden geçtikten sonra yollara çıkıyor. Hasarlı araç alım satımı yapanlar "Piyasada fiyatlar yükselince arabayı daha ucuza mal etmek isteyenler pert araçları alıp yaptırıyor" diyor.