Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kırmızı siyahlı takım öğlen saatlerinde iki günlük izne çıkacak. Bolu Gerede’de yaptığı 10 günlük ilk etap kampının ardından kırmızı siyahlı takım 12 Temmuz’da ikinci etap kampı için Bolu Vonresort Hotel’de toplanarak çalışmalara başladılar.

Bu etapta yaptıkları antrenmanlarla birlikte iki hazırlık maçı yapan Çorum FK dün akşam kamptaki antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yenileme hareketlerinin ardından taktik çalışma ile çalışmayı tamamladı. Çorum FK ikinci etabın son antrenmanını bu sabah saat 09’da otel sahasında yaptı. Aerobik koşular ile başlayan antrenman tempolu olarak devam etti ve son bölümde oyun ile sona erdi. Bu çalışma ile ikinci etabı tamamlayan Çorum FK iki günlük izne çıktı.

Kırmızı Siyahlı takım iki gün izin yaptıktan sonra 24 Temmuz perşembe günü Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylasında toplanacak. Son etap çalışmalarını 2 Ağustos’a kadar burda sürdürecek olan Çorum FK bu etapta üç hazırlık maçı yapacak. Çorum FK 26 Temmuz cumartesi günü Manisa FK, 30 Temmuz çarşamba günü Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Çorum FK kampın son günü 2 Ağustos cumartesi günü için hazırlık maçı yapacak takım arayışlarını sürdürüyor.