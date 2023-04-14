Cumhuriyet Halk Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında esnafın da, halkın da yüzünü güldürecek tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi Millet İttifakı'na destek veren siyasi partilerle birlikte çalışmalarını sürdüren Mehmet Tahtasız, Emek Caddesi, Milönü ve 100. Yıl Çarşısı civarında esnafı ziyaret ederek hal hatır sordu.

Esnaf ve vatandaşlarla muhabbet eden Tahtasız, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adayları için oy isteyerek, "Parlamentoda çoğunluğu elde etmek, halkın beklentileri doğrultusunda köklü sistem değişikliği yapmak, her kesimi mutlu edecek projeleri hayata geçirmek için iktidar olmak zorundayız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi, barış, adalet, huzur ve güzelliklerle, baharın renkleri ile taçlandırmak istiyoruz. Bu noktada halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Gelin ele ele, omuz omuza aydınlık geleceğe yürüyelim." dedi.

Tahtasız, vatandaşların sandığa, demokrasiye, oylarına sahip çıkmasını istedi.

Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız’a esnaf ziyaretleri sırasında; CHP İl Başkanı Ümit Er, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, CHP milletvekili aday adaylarından Orhan Ateş, Ömer Tayfun Angın, CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı partililer de eşlik etti. (Haber Merkezi)