FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum’da Hürriyet Meydanı’nda mini bir miting düzenledi.

Çorum ziyareti kapsamında Çorum Valiliği önünde başlayarak Gazi Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Fatih Erbakan, daha sonra Hürriyet Meydanı’na kurulan platformda coşkulu kalabalığa hitap etti.

Konuşmasında Millet İttifakı’na yüklenen Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi’ne destek istedi.

Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde ülkeyi, devleti ve vatanı "7’li karanlık masaya ve kaos masasına" teslim etmemek için Cumhur İttifakı'na katıldıklarını, son derece kritik olan bu kararı millet için aldıklarını söyledi.

İKTİDARI VE GÜCÜ ELLERİNE GEÇİRSELER NELER YAPACAKLAR ALLAH KORUSUN

7’li masanın hepsinin LGBT’ci olduğunu anlatan Erbakan; “7’li masanın hepsi LGBT’ci. LGBT’ye karşı gösteri ve miting yapılınca HDP Genel Merkezi açıklama yapıyor. LGBT’ye karşı çıkamazsınız diyorlar. İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Amerika’da LGBT yürüyüşüne katılıyor. Bu aziz millet bunlara geçit verir mi? Elbette vermez. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış bu aziz millet 5 yaşıncaki çocuğuna Kur’an öğretecek ama bunlar; ‘öğretmezsiniz’ diyor. CHP’nin milletvekili adaylarından bir tanesi Türkiye’nin dört bir yanında çok gürültülü ezan okunuyor eğer milletvekili seçilirsem kimse rahatsız olmasın diye ezanlar cami içinde okunacak, hoparlörlerden okunmayacak diyor. Allah bunlara fırsat vermesin. 70 senedir o genetik yapılarında en ufak bir değişim yok. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar maske takarsa taksın geneetik yapıları değişmiyor. Kur’an öğretilmesin, ezanlar sussun, LGBT serbest olsun. Bunların özgürlük anlayışı bu. 14 Mayıs’tan sonra TBMM’de Yeniden Refah Partisi olacak ve sizin bunları yapmanıza asla müsade etmeyecek. Daha iktidara gelmeden söyledikleri bunlar. İktidarı ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklar Allah korusun.” ifadelerini kullandı

TERÖR ÖRGÜTLERİ DOĞRUDAN 7’Lİ MASAYA DESTEK VERİYOR

‘Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi, milletimizi, devletimizi böyle karanlık zihniyete teslim etmemek adına bu seçimlerde Cumhur İttifakı ile hareket ediyoruz.’ diyen Erbakan, terör örgütlerinin artık doğrudan 7’li masaya desteğini açıkladığını belirterek; “Doğrudan doğruya PKK’nın desteğini almaya başladılar. Duran Kalkan PKK’nın kurucularından bir tanesi. Çıkmış televizyona 7’li masaya destek istiyor. Cemil Bayık yine aynı şekilde 7’li masa için seçim kampanyası yapıyor. HDP’nin 2019’da yayımladığı 11 maddelik tutum belgesini ‘tamamıyla onayladık ve mutabakat metnimize koyduk’ diyor CHP’nin genel başkan yardımcısı. HDP’nin mutabakat metninde yerinden ve yerinden yönetimin tesis edilmesi var. Bunun manası özerklik verilmesi ve Allah vermesin Türkiye’nin eyaletlere bölünmesi demek. Bu aynı zamanda Türkiye’nin bölünmesi, parçalanması, büyük İsrail projesine ortak olma ve ekmeğine yağ sürmek demektir.” şeklinde konuştu

Erbakan, Millet İttifakı'nın ekonomiye yönelik proje, kaynak ve somut çözüm önerileri olmadığını belirterek, "'Ekonomiyi nasıl çözeceksin?' deyince yedili masanın ortakları 'Ben daha fazla borç getireceğim, daha düşük faizle daha kolay borç getireceğim' diyor. Borçtan, faizden başka bir şey söyledikleri yok. Borç ve faizle yöneteceğiz diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 10.75 borçla dolar borçlanıyor." dedi.

AK PARTİ İLE EKONOMİ MUTABAKATI İMZALADIK

Yeniden Refah Partisi olarak ekonominin düzelmesi için AK Parti ile mutabakat metni imzaladıklarını ifade eden Erbakan; “Faiz giderlerinin ortadan kaldırılması, denk bütçenin yapılması, kamuda belediyelerdeki israfın önlenmesi, borçlanarak değil milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi ve elde edilecek bu gelirle de mazlumun, yoksulun, fakirin refah seviyesinin yükselterek alım gücünü yükseltmek istiyoruz. Ekonominin düzelmesi için gerekli olanlar da bunlardır. Borç, faiz, zam ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçilmesiyle, paylaşımlarda adaletin sağlanması, önce millet anlayışıyla hareket edilmesi, ilave vergi ve zamlardan kaçınılması, işçinin, memurun, emeklinin gelir düzeyinin yükseltilmesiyle yoksulluk sınırının üzerinde olacak. Türkiye’nin üreterek, ihraç ederek zenginleşmesine ağırlık vereceğiz. Hem kazanımların korunması hem ekonomik anlamda ferahlamanın sağlanması için Cumhur İttifakı’na ve Yeniden Refah Partisi’ne milletimizin desteğini bekliyoruz. Diğerlerinin ekonomiyi düzeltebilmesi mümkün değil. Geçmiş dönemde CHP zamanında ekonomini nasıl olduğunu halkımız çok iyi biliyor. Şimdi ise belediyelerinin hali ortada.”

Yeni kurulmuş bir parti olmalarına rağmen 50 senelik milli görüş etkisiyle beraber seçimlerin arifesinde kilit parti noktasına geldiklerini dile getiren Erbakan; “Siyasetin en güçlü aktörlerinden birisi haline geldik. Yeniden Refah Partisi’nin tercihi belirleyici olacak bir konuma gelmiştir. Parti olarak tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla, kendi logumuzla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık.” diye konuştu

BARAJ SORUNUMUZ YOK

Parti olarak baraj sorunları olmadığını da sözlerine ekleyen Erbakan;

“Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM’de Yeniden Refah’a destek verecektir. Şu anda ittifak sayesinde baraj sorunu diye bir sorunumuz kalmadı. Herhangi bir ilde milletvekili çıkaracak oyu almamız halinde isterse Türkiye’nin herhangi bir yerinde oy almayalım yine milletvekili seçiliyor. Çorum’da 1 milletvekili çıkaracak oyu almamız halinde Yakup Taş kardeşimiz Türkiye genelinde Yeniden Refah’ın aldığı oya bakmaksızın milletvekili seçilebilecek. O yüzden oylarımızın ziyan olması gibi bir şey söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.