'İktidarımızda küresel emperyalistlerin projelerini çöpe atacağız'

MURAT KARASU

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi iktidarında emperyalistlerin Türkiye ilgili projelerini çöpe atacaklarını söyledi.

Tarihin en badireleri döneminden birinin yaşandığını belirten Aşıla, küresel emperyalistlerin çıtayı yükselttiğini ve bütün dünyayı kendilerine köle yapmak için düğmeye bastıklarını dile getirerek; "Açıktan ne diyorlar; 'Dünya nüfusu çok fazla. Sekiz buçuk milyar insan dünyanın nimetlerinden boşa faydalanıyor. Bize beş yüz milyon köle yeter diyecek kadar da pervasızlaştılar.' Bunları hayata geçirebilecekler mi? Elbette geçiremeyecekler. Emellerine ulaşamayacaklar. Çünkü Milli Görüş onun tek temsilcisi Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür gelir Allah'ın izniyle. İklim Kanunu yıkıp çöpe atacağız. Küresel emperyalistlerin, pilot ülke olarak seçtikleri Türkiye'de uygulamak üzere ortaya koyduğu projelerin hepsini yıkıp çöpe atacağız Allah'ın izniyle. Adrese teslim, şahsa teslim maden kanunun yıkıp çöpe atacağız. Yapar mıyız bunları? Elbette yaparız. Çünkü geçmişte yaptık. İsmail Haniyye Erbakan Başbakan iken Filisintin'de bir tane kurşun atılmadı demişti. Aynı şekilde eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron denen köpek Erbakan hoca döneminde projelerini 20 yıl ötelemek zorunda kaldıklarını söylemişti. Şimdi yeni Erbakan ile siyonist küreselci emperyalistler hiçbir projesini kıyamete kadar uygulamaya koyamayacak. Tabi bunları yapabilmemiz için Yeniden Refah'ın iktidar olması lazım. Onun için bu kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı hızlandırdık. Bütün insanlığın kurtuluşu için yapacağımız çalışmalar için de startı bütün ülke nezdinde verdik. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı