Çorum İl Genel Meclisi üyeleri arasından ihtisas komisyonlarına üye seçildi.

İl Genel Meclisi bünyesinde 8 ayrı komisyon oluşturulurken, Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına 7’şer, diğer komisyonlara ise 4’er üye seçilmesi kararlaştırıldı.

Diğer komisyonların 5 kişiden 4’e düşürülmesi MHP’li üyelerin tepkisine neden olurken, toplantıda zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Çorum İl Genel Meclisi, Nisan döneminin dördüncü toplantısını Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve üyelerinin seçilmesi gündeme geldi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, meclis bünyesinde 8 ayrı komisyon oluşturulmasını uygun bulduklarını, Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 7, diğer komisyonların ise 4 kişiden oluşmasının yerinde olacağını söyledi.

MHP’li üyeler ise daha önceki yıllarda 5 olan komisyon üye sayısının 4’e düşürülmesine tepki göstererek, bu durumun kaos oluşturacağını savundu. MHP’li üyeler, “komisyonları ya 5 kişiye çıkartalım, ya da 3’e düşürelim” teklifinde bulundu. MHP’nin önerisi mecliste oylamaya sunuldu ancak AK Parti ve CHP’nin oyları ile reddedildi. Diğer 6 komisyonun 4 kişiden oluşturulması kabul edildi.

7 kişilik komisyonlara AK Parti 3, MHP ve CHP 2’şer üye verirken, 4 kişilik komisyonlara ise AK Parti’den 2, MHP ve CHP’den 1’er üye belirlendi.

Komisyonlar şu isimlerden oluştu:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:

Mustafa Kemal Akpınar (AK Parti), Selami Gafar (AK Parti), İbrahim Şişli (AK Parti), Selim Dölcü (MHP), Bülent Özdemir (MHP), Veli Uysal (CHP), Yusuf Sapancı (CHP).

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU:

Hüseyin Sülün (AK Parti), Başak Gözde Taşkıran (AK Parti), Mustafa Kaplan (AK Parti), Tuncay Okur (MHP), Musa Demirci (MHP), Dursun Uzunca (CHP), Ümit Er (CHP).

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYA L HİZMETLER KOMİSYONU:

Ali Özdanacı (AK Parti), Meryem Demir (AK Parti), Yavuz Aykaç (MHP), Atiye Yaşar (CHP)

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU:

Mehmet İpek (AK Parti), Selahattin Erden(AK Parti), Doğan Uçar (MHP), Osman Güllü (CHP)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU (AR-GE):

Mehmet Fatih Balcıoğlu (AK Parti), Murat Kıdak (AK Parti), Kenan Genç (MHP), Sadettin Akgül (CHP)

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU:

Selahattin Eyyubi Batır (AK Parti), Fehmi Vargeloğlu (AK Parti), Salih Kardaş (MHP), Ömer Boyraz (CHP)

TURİZM KOMİSYONU:

Ali Karasakal (AK Parti), Cemal Düzkaya (AK Parti), Duran Baysa (MHP), Ahmet Çiftlik (CHP)

KÖY İŞLERİ, YOL, ULAŞIM, ALTYAPI KOMİSYONU:

Duran Bıyık (AK Parti), Mustafa Kemal Akpınar (AK Parti), İsmail