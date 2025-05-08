Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Eğitim-Bir-Sen olarak MEB KİK gündemine taşıdıkları il içi yer değişikliğinde sıra tayini taleplerinin karşılık bulduğunu belirtti.

Millî Eğitim Bakanlığının, öğretmenlerin beklentilerine ve taleplerine karşılık vererek, “Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu”nda sıra tayinine yer verdiğini kaydeden Fatih Okumuş, “Buna göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği sürecinde tercihlerine ataması yapılamayan öğretmenler, isteklerine bağlı olarak ilk iki tercihlerindeki eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacaklardır. Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeden adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibariyle hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması talebini KİK’te imza altına almıştık. Asıl talebimiz, öğretmenlerimizin beklentisi ve nihai çözüm, sıra tayini uygulamasının tercihlerin tamamını kapsayacak şekilde Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme konusu edilmesidir. Sınırlı ve kısıtlı olsa da sıra tayini uygulamasını yeniden hayata geçirerek öğretmenlerimizin yer değişikliği sorunlarını çözmeye yönelik duyarlı yaklaşım için Bakan Sayın Yusuf Tekin’e teşekkür ediyoruz” dedi.