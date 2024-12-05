Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Özel İdaresi tarafından amatör spor kulüplerine alınan malzemeleri dağıtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda İl Özel İdaresi tarafından Çorum amatör spor kulüplerine alınan malzemeler düzenlenen törenle dağıtılıyordu.

Yeni dönemde Çorum Belediyesi tarafından merkezdeki takımlara yapılan malzeme yardımı nedeni ile İl Özel İdaresi bütçesinden alınan malzemeler ilçe kulüplerine dağıtılma kararı alınmıştı.

Bu doğrultuda Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ilçe kulüplerinin malzemelerini dağıtmaya Alaca ile devam etti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı Alaca ilçe ziyaretinde Alacagücüspor kulübünü ziyaret ederek kulüp başkanı Kadir Bayat ve Başkan Yardımcısı Mustafa Tosuncu’ya malzemelerini teslim etti.