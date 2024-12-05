Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ‘İlkokul Spor Dalı Eğitimleri kapsamındaki ziyaretlerini sürdürüyor.

Şenyuva ve Tertih Komitesi üyeleri ile birlikte Toki Şehit Şükrü Özyol ve Albayrak İlkokullarını ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Okul Müdürleri ile Spor dağı eğitimleri konusunda görüşler alan Şenyuva ve beraberindekiler daha sonra spor dalı eğitimi kapsamında derslere katılarak Beden Eğitimi Öğretmenleri ve öğrenciler ile sohbet ettiler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldılar,