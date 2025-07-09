Çorum İl Özel İdaresi’ne çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere alınacak 70 daimi işçinin mülakat sonuçları belli oldu.
KPSS şartının aranmadığı işçi alımı için yaklaşık bir ay önce noter huzurunda kura çekimi yapılmıştı.
Çok sayıda kişinin başvuruda bulunduğu işçi alımı için kurada ismi çıkanlar mülakata çağırıldı.
Uygulamalı olarak yapılan mülakat sonucunda Çorum İl Özel İdaresi’ne alınacak isimlerin tamamı netlik kazandı. Buna göre mülakatta başarılı olan isimler şu şekilde:
AŞÇI: Umut Kayıkçı, Enes Aydoğdu, Yasin Kızılöz
DOZER OPERATÖRÜ: Ömür Can Özerdemir, Yusuf Kayıkçı
EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ: Serkan Tatar, Ahmet Yadigar, Şerif Gevşek, Sertan Akyürek, Şaban Güleç, Salih Ramazan Çetin, Dursun Tatar, Salih Zahid Ünlü
ELEKTRİK USTASI: Seçkin Küçükkişi
GREYDER OPERATÖRÜ: Umut Dalkılıç, Süleyman Karaçam
KAMYON ŞOFÖRÜ: Emre Ozan, Mertcan Pancarçı, Yasin Akman, Cemil Dinnemez, Emrah Kuyu, Hüseyin İlik, Nurullah Fındık, Servet Çıtak, Emre Yılmaz, Ali Balcı, Mustafa Giraz, Ali Emre Yalvaç, Yasin Çakır, Abdullah Furkan İnce
KAMYON ŞOFÖRÜ SRC 5: Aşır Çakmak, Oğuzhan Köstekli, Emre Memiş
KONKASÖR OPERATÖRÜ: Ömer Muçi
LASTİK YÜKLEYİCİ OPERATÖRÜ: Satılmış Uysal, Hamit Akkaya
MOTOR MEKANİK USTASI: Furkan Güneş, Ali Balaban, Laçin Can Uysal, Uğur Aksungur, Sefa Aykaç, Halil Ciğerci
OTO ELEKTRİK USTASI: Arif Babaoğlu
OTOBÜS ŞOFÖRÜ: Ali Muslu
SİLİNDİR OPERATÖRÜ: Dilaver Karateke, Hakan Badak, Mahmut Köse, Hüseyin Çördük
TIR ŞOFÖRÜ: Tevfik Can Gökçe, Arif Uğuz, Mustafa Ağır
TOPOGRAF: Volkan Akdoğan, Alperen Erboyacı, Samet Tahta.