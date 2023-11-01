Tahmini Okuma Süresi: dakika

HARUN AKKAYA

İl Genel Meclisi’nde bütçe görüşmeleri başladı.

Mecliste 2024 yılı bütçesi incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Edinilen bilgilere 2024 yılı bütçesi 850 milyon lira olarak öngörülüyor. 2024 yılı gelir bütçesinde aslan payının ise 800 milyon lira ile vergi gelirlerinden karşılanacağı öğrenildi.

İlçe Özel İdareleri’ne 24 milyon 636 bin lira ödenek ayrılması planlanırken, ödeneklerin şu şekilde olması bekleniyor;

Alaca İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 71 bin lira, Bayat İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 63 bin lira, Boğazkale İlçe Özel İdaresi’ne 824 bin lira, Dodurga İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 704 bin lira, İskilip İlçe Özel İdaresi’ne 2 milyon 104 bin lira, Kargı İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 960 bin lira, Laçin İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 92 bin lira, Mecitözü İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 88 bin lira, Ortaköy İlçe Özel İdaresi’ne 2 milyon 152 bin lira, Osmancık İlçe Özel İdaresi’ne 2 milyon 964 bin lira, Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne 5 milyon 650 bin lira, Uğurludağ İlçe Özel İdaresi’ne 2 milyon 958 bin lira.”

Birim müdürlüklerinin bütçesinin ise şu şekilde olması bekleniyor;

“Özel Kalem 4 milyon 150 bin lira, Hukuk Muşavirliği 2 milyon 50 bin lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 102 milyon 720 bin lira, Diğer Genel Hizmetler 99 milyon 530 bin, Encümen Müdürlüğü 13 milyon 69 bin lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 278 milyon 496 bin lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 995 bin lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü 56 milyon 950 bin lira, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 milyon 577 bin lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 38 milyon 825 bin lira, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 127 milyon 830 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2 milyon 400 bin lira, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 29 milyon 840 bin lira, Strateji Geliştirme Müdürlüğü 97 milyon 191 bin lira, Yapı Kontrol Müdürlüğü 225 bin lira.”

Toplantıda ayrıca 2020-2024 Yılı Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2024 yılı Performans Planı ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 45.’nci Maddesi’ne göre İl Özel İdaresi’nin 2024 yılı bütçesi ile ilgili gündem maddeleri incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi onaylandı.