İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, beraberinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ile birlikte hizmete açılan Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Sinan Zehir, Çorum’un 60 bin nüfuslu en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi’ne yapılan yeni Aile Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti.

İlçe Devlet Hastanesi büyüklüğünde olan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi'nde Sigara Bıraktırma Odası’ndan, gebelik takibine kadar, mamografi cihazından diş sağlığı ile ilgili ünitelere kadar bir çok üniteyi bünyesinde barındırıyor.