Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Temsilcileri ile hem tanışma hem değerlendirmesi toplantısı yaptı.

Toplantıda eski il temsilcilerine yaptıkları hizmetler için yeni atananlara ise başarılar dileği için birer belge verildi.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Şube Müdürleri Ferhat Yıldız ve Ayşe Şenyuva ile branşların eski ve yeni İl Temsilcileri katıldılar. Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran çalışma prensipleri hakkında İl Temsilcilerine bilgiler verdi ve hepsi ile tek tek tanıştı.

Toplantıda yeni dönemdeki çalışma ve talepleri konusunda İl Temsilcilerinden taleplerini dile getiren Demirkıran daha sonra onların isteklerini dinledi.

Toplantı sonunda ise geçen dönem görev yapan ve görevi bırakanlara teşekkür devam eden ve yeni atananlara ise belgeleri verildi.