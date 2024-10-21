Çorumlu Milli Güreşçiler U 23 Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası icin Arnavutluk’a gitti.

21-27 ekim tarihle arasında Arnuvutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak olan U 23 Dünya Güreş Şampyonasında mindere grekoromen stil spotcuları çıkacak.

U 23 Grekoromen Güreş milli takımında Çorum’dan iki güreşçi mindere çıkacak.

Sungurlu’da Çelebi Başır yönetiminde çalışmalarını sürdüren 60 kiloda Mert İlbars ve 87 kiloda ise Samet Yaldıran Dünya Şampiyonasında kürsüye çıkmak için mücadele edecekler.