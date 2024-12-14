Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin 13. hafta maçında yarın grupta açık ara lider durumda bulunan Karadeniz Ereğli Belediyespor ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak.

Yarın saat 14’de Şehit Vefa Karakurdu Stad’ında oynanacak maç öncesi Karadeniz Ereğli takımı evindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 11 maçta on galibiyet alan ve bir berberlik alan Karadeniz Ereğlispor takımı attığı 28 gole karşın kalesinde sadece üç gol gördü.

Mimar Sinanspor ise ağırlığını alt yapısından yetişen isimlerden oluşan kadrosu ile ilk kez mücadele ettiği ligde 12 maçta dört galibiyet beş beraberlik ve üç mağlubiyet alarak haftayı 17 puanla dokuzuncu sırada tamamladı. Geçen hafta oynamadan Suluova Şeker maçından üç puan alarak haftayı kapatan ve zorlu maça iyi bir hazırlık dönemi geçiren Mimar Sinan güçlü rakibi önünde puan yada puanlar almak için mücadele edecek.

Mimar Sinanspor antrenörü Hüseyin Eğer boş geçtikleri haftada grup lideri Ereğlispor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek zorlu maçta hedeflerinin puan yada puanlar ile dönmek istediklerini söyledi. Eğer kadrolarında sakatlıkları bulunan Emirhan ile Yunus Emre’nin Ereğlispor maçında forma giyemeyeceğini söyledi. Eğer takım olarak hedeflerinin Ereğli deplasmanın çok zor olduğunu belirterek ‘Rakibimiz şampiyonluk yolunda evinde puan kaybetmek istemeyecek. Bizde her zaman olduğu gibi sahada puan için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.

Hakem Balıkesir’den

Yarın saat 14’de Şehit Vefa Karakurdu sahasında oynanacak Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçı Balıkesir bölgesi hakemi Emre Can Yılmaz yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Kocaeli’nden Ümit Ateş ve Muhammet Aydın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Engin Uğur.