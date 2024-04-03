İskilip Kaymakamı ilçe sahasında yapımı devam eden aydınlatma çalışmalarını ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Kaymakam Ramazan Polat, Şehit Mikail Kaya futbol sahasında yapımı devam eden aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Şevket Akkocaoğlu ile birlikte yapımcı firma yetkililerinden bilgi aldı.

Firma yetkilisi aydınlatma çalışmalarında sona gelindiğini direklerin dikildiğini ve teknik ekibin ayarlamasının ardından çalışmaların bu ay içinde tamamlanarak faaliyete hazır hale geleceğini söyledi.

Öte yandan sahaya konulan elektronik skorborduda inceleyen Kaymakam Ramazan Polat bu çalışma ile ilçe gençliğinin sahadan daha fazla yararlanma imkanı bulacağını belirterek tesisin hayırlı olmasını diledi.