Çorum’da ilk kez ilçede yüzme il birinciliği Alaca’da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Alaca’da yaptırılan Yüzme Havuzunda yapılan Okul Sporları 2. Küme Yüzme yarışmalarında ilçede çalışmalara katılan 40 sporcu katıldı.

Sporcu velilerininde büyük ilgi gösterdiği il birinciliğinde yarışlar sonunda kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

Erkekler: 13 Yaş: 50 metre serbest: Çetin Hamza Salih (Alaca Sakarya). 8-10 Yaş arası: Umut Aksoy (Alaca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu). 11-12 Yaş Arası: Talha Adak (Alaca Sakarya), 50 metre srt üstü: 6-8 yaş arası 1. Baki Gül Abdül (Alaca Hüseyin Gazi). 13 yaş: Salih Hamza Çetin (Alaca Sakarya). 8-10 Yaş arası: 50 metre sırt üstü: Yiğit Ali Çelik (Alaca Hüseyin Gazi). 11-12 Yaş: Yunus Emin Ayar (Alaca Atatürk). 100 metre serbest: Salih Hamza Çetin (Alaca Sakarya). 11-12 Yaş arası: Talha adak (Alaca Sakarya). 13 Yaş: Salih Hamza Çetin (Alaca Sakarya). 8-10 Yaş: Reha Özarslan (Alaca Dumlupınar). 11-12 Yaş: Talha Adak (Alaca Sakarya). 6-8 Yaş 25 metre sırt üstü: Kaan Ömer Şirin (Alaca Cumhuriyet). 13 Yaş: Salih Hamza Çetin (Alaca Sakarya). 8-10 yaş arası: Hamza Yiğit Kılıç (Alaca Hüseyin Gazi). 11-12 yaş arası: Talha Adak (Alaca Sakarya). 25 metre bifins: 1. Kaan Ömer Şirin (Alaca Cumhuriyet). 13 Yaş Salim Hamza Çetin (Alaca Sakarya). 8-10 Yaş: Reha Özarslan (Alaca Dumlupınar). 50 metre surfance: 6-8 yaş arası: Baki Abdülgül (Alaca Hüseyin Gazi). 13 Yaş Salih Hamza Çetin (Sakarya). 8-10 Yaş arası: Hamza Yiğit Kılıç (Alaca Hüseyin Gazi). 11-12 yaş arası: Talha Adak (Sakarya).