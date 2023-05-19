FATİH BATTAR

Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastanelerinde doktor sıkıntısı yaşanıyor.

Sıkıntı Çorum’a da yansımış durumda. Sungurlu başta olmak üzere, Osmancık ve İskilip’te de bazı branşlarda doktor sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.

48 bin nüfuslu Çorum’un en büyük ilçesi olan Sungurlu’da bazı branşlarda doktor yetersizliği nedeniyle vatandaşların muayene olmakta zorluk çektiği öğrenilirken, iki olan çocuk doktorunun 1’e düştüğü, tek olan kadın doğum uzmanı ve kalp doktorunun ise yoğun olmasına rağmen günlük az sayıda hastaya bakmalarından dolayı ihtiyaca yeteri kadar cevap veremedileri ifade ediliyor.

Sungurlu dışında Çorum’un diğer iki büyük ilçesinde de durumun aynı olduğu gelen bilgiler arasında.

İlçelerde Sağlık Bakanlığı’nın MHRS sisteminden randevu almak isteyen hastalar iki hafta sonrasına randevu alabildiklerini belirterek, yaşananan sıkıntının bir an önce çözülmesini beklediklerini dile getirdiler.