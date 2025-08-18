İl Sağlık Müdürlüğü, sigara bırakma poliklinikleri için sertifikalı eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü binasında, il ve ilçelerde sigara bırakma polikliniklerinin açılabilmesi için gönüllü hekimlere yönelik sertifikalı “Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi Eğitimi” verildi.

Eğitime katkılarından dolayı Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Oğulluk, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Kılıç ve Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu’na teşekkür edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kısa süre içinde Çorum’un birçok ilçesinde sigara bırakma polikliniklerinin hizmete açılmasının planlandığın belirtilerek, “Bu polikliniklerde, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ilaç tedavisi, danışmanlık ve düzenli takip desteği sağlanacaktır” denildi. (Haber Merkezi)