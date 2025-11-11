Çorum Özel Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Sönmezer, yaptığı açıklamada böbrek sağlığı hakkında bilgiler verdi.

Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık % 10'unda böbrek hastalığı bulunduğunun tahmin edildiğini ve Türk Nefroloji Derneği'nin gerçekleştirdiği credit çalışmasına göre, Türkiye’de erişkinlerin %15,7’sinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Özgür Sönmezer, böbrek hastalığı hakkında şunları dile getirdi:

“Ülkemizde her 7 kişiden birisi kronik böbrek hastasıdır. Kronik böbrek hastalığı sıklıkla sinsi seyreder. Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zordur.

10 kronik böbrek hastasından sadece biri hastalığın farkında. Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerler. Kronik böbrek hastalığı ilerleyicidir. Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanması gerekir. Bu tedavilerin global maliyeti 1 trilyon doların üzerindedir. Ülkemizde diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış 60.000’i aşkın hasta bulunmakta ve sağlık bütçesinin % 5'ten fazlası bu hastalar için harcanmaktadır. Kronik böbrek hastalığı önlenebilir. Kronik böbrek hastalığının giderek artan tıbbi, sosyal ve ekonomik yükünü azaltmak için düzenli egzersiz yapmalı, sağlıklı beslenmeli ve ideal vücut ağırlığımızı korumalı, tuzu azaltmalı, yeterli su içmeli, sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalıyız. Kronik böbrek hastalığı için risk altındaki kişilere yönelik düzenli tarama ve etkin tedavi ile hastalığın gelişimi önlenebilir veya ilerlemesi engellenebilir. Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk faktörleri; şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalıkları, obezite, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı varlığıdır.”

Türkiye'de koruyucu hekimlik uygulamalarındaki artışa ve son dönem kronik böbrek yetmezliği görülme sıklığının yüzde 1-1,5 düzeyine düşmesine rağmen Türkiye'de böbrek nakillerinde henüz istenilen düzeye ulaşılamadığının altını çizen Opr. Dr. Özgür Sönmezer, “Böbrek hastalıklarının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar da en az organ bağışı kadar önemli. Beslenme ve hayat tarzı değişiklikleri de şüphesiz bu anlamda büyük yer tutuyor. Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı da buna bir örnek. Bilinçsizce kullanılan ilaçlar böbreklere en büyük hasarı veren etken olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadınların çantalarından ayırmadıkları ve gerekli-gereksiz her durumda kullandıkları ağrı kesicilerin bilinçsizce kullanımı böbreklerin en büyük düşmanlarından biridir” dedi. (Haber Merkezi)