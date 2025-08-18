Karadeniz Modifiyeli Otomobiller Derneği, Mecitözü Belediyesi ve Çorum Car Club tarafından düzenlenecek olan Autofest etkinliğinde modifiye araç tutkunları Çorum’da buluşacak.

6-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikle ilgili bilgi veren Abdullah Aktepe, etkinlikle drift gösterileri, desibel yarışması, basıklık yarışması, güzellik yarışması ve motosiklet güzellik yarışmasının yapılacağını söyledi.

Etkinliğin 6 Eylül Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacağını ifade eden Aktepe, “Alan dışı şehire girişlerde egzoz ve tehlikeli hareket yapan kişilere gerekli işlem yapılacaktır. Alan içerisinde serbest olup Cumartesi gece 23.00’de bütün sesler kapatılacaktır. Kurallara uymayanlara emniyet güçleri tarafından gerekli işlem yapılacaktır. Uyulmasını rica ediyoruz. Alan içerisinde kesinlikle alkol ve yasaklı maddeler tüketilmesi yasaktır. Tespit edilmesi durumunda alan dışına çıkarılacaktır.” dedi.