Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını sekiz gündür kendi tesislerinde sürdüren Çorum FK dünü de çift antrenmanla geçirdi. Kırmızı Siyahlılar sabah sahada dayanıklılık ve aerobik koşular yaparken akşam ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

30 Haziran’da tesislerde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına start veren Çorum FK Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki sabah çalışması tesis sahasında yapıldı. Çocuğu olduğu için izin verilen Mehdi ve vize sorunu devam eden Geraldo dışında tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra aerobik koşular ve çabukluk hareketleri ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 17.30’da ise tesis fitnes salonunda iki grup halinde çalıştı. Birer saat ara ile yapılan çalışmalarda futbolcular salonda bulunan aletlerle kuvvet ve koordinasyon hareketleri yaptıran Teknik Heyet takımın fiziksel olarak istediği noktaya gelmesini amaçlıyor.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bu çalışmanın ardından futbolculara iki gün izin verilecek. Çorum FK ikinci etap çalışmaları için 12 Temmuz cuma günü saat 16’da Bolu’da toplanacak ve saat 18’de yapacağı antrenmanla bu çalışmalara başlayacak.