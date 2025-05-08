Çorum’dan ilk hac kafilesi Aybike Turizm aracılığıyla dün akşam kutsal topraklara uğurlandı.

Akşemseddin Cami bahçesinde gerçekleştirilen uğurlama programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aybike Turizm yetkilileri Selahattin Küçük, Yasir Küçük ve Selman Küçük, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Aybike Turizm yetkilileri hac or­ga­ni­zas­yo­nuy­la il­gi­li bilgi ver­diler.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın selamlama konuşması yaparken İl Müftüsü Şahin Yıldırım da dua etti.

Ya­kın­la­rı ile he­lal­le­şen ha­cı aday­la­rı, kut­sal yol­cu­lu­ğa at­tık­la­rı ilk adı­mın sevin­ci­ni ai­le­le­ri ve ak­ra­ba­la­rı ile pay­laş­tı­lar.

Aybike Turizm kafilesinde bulunan Çorum merkez 200, çevre iller ve ilçeler dahil olmak üzere toplam 400 hacı adayı Çorum’da yapılan uğurlama töreninin ardından Merzifon’dan uçakla Medine'ye hareket etti.