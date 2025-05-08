CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret ederek, İstanbul'daki saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Özgür Özel'e Çorum'un sorunları ve CHP belediyelerinin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Tahtasız ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Çorum'a davet ettiklerini belirtti.

Tahtasız, Kurban Bayramı'ndan sonra CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le birlikte Çorum ziyaretini planlayacaklarını duyurdu.