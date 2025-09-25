Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ana binadaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam uygulanırken zamla birlikte etli yemeklerin fiyatı 100 lira oldu.

Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Çorba 23 lira, salata ve cacık 15'er lira, zeytinyağlı enginar 82 tl, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki kafeteryada ise karışık pizza 100 TL'den 200 TL'ye, patates kızartması 30 TL'den 50 TL'ye, kaşarlı tost 40 TL'den 80 TL'ye yükseldi.



Bahçe Restoran'da da döner 290 TL, tavuk 150 TL, pideler de 200-225 TL olarak belirlendi.