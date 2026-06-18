AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu ve KEFEK Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Kırıkkale - Delice - Çorum Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Projede gelinen son durum hakkındaki güncel verileri paylaşan Ahlatcı, "Büyük emeklerimizle şehrimize kazandırdığımız asrın yatırımıyla Çorum’u önce Ankara’ya, sonra Karadeniz’e bağlıyoruz. Ağustos sonu, Eylül başında ilk rayları döşemeye başlıyoruz" dedi.

Çorum’un vizyon projelerini ve yatırımlarını sahada anbean takip eden AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Kırıkkale - Delice - Çorum Yüksek Hızlı Tren şantiyesine adeta çıkarma yaptı. İnceleme programına Milletvekili Ahlatcı’nın yanı sıra; AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl ve Merkez İlçe Başkan Yardımcıları, Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ve yüklenici firma Çelikler Holding’in yöneticileri katıldı.

"ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK YATIRIMLARI ÖNCELİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Dev yatırımın her bir metresini ve her çalışma kalemini yakından takip ettiklerini vurgulayan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’un asırlık rüyasının sarsılmaz bir irade ve yoğun emeklerin eseri olarak sahada gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Şantiyedeki güncel durum verilerini paylaşan Ahlatcı, çalışmaların hız kesmeden büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade etti.

ŞANTİYEDEKİ GÜNCEL DURUM VERİLERİ:

Kazı Çalışmaları: Proje genelindeki tüm kazı çalışmalarının %94’lük kısmı tamamlandı.

Tünel Çalışmaları: Güzergah üzerindeki tünel çalışmalarının %50’lik kısmı başarıyla bitirildi.

İstihdam ve Personel: Projede toplam 2.793 kişi istihdam edilirken, şu an 680 civarında iş makinamız fiili olarak sahada çalışmalarını sürdürüyor.

"AĞUSTOS SONU, EYLÜL BAŞINDA RAYLARI DÖŞEMEYE BAŞLIYORUZ”

Çorum’un kaderini değiştirecek devasa yatırımda tarihi bir eşiğe gelindiğini müjdeleyen Ahlatcı, "Trenin ilk rayları döşenmeye başlıyor, bu tarihi ana hep beraber şahitlik edeceğiz. Bu devasa adım, Çorum’u bölgesinin lideri yapma kararlılığımızın ve bitmek bilmeyen emeğimizin en somut, en görkemli sonucudur. Çorum’un bu tarihi hakkını büyük gayretlerle sahaya indirdik, şimdi de adım adım tamamlanmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.