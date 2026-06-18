Çorum'da, elektrikçi esnafından Gökhan Ilıman, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, elektrik arızasını gidermek için gittiği Tolamehmet Köyü'nde akıma kapılan Gökhan Ilıman, genç yaşta yaşamını yitirdi.

Çorum merkeze bağlı Harmancık Köyü'nden Celal Ilıman'ın oğlu, evli ve 1 çocuk babası olan Gökhan Ilıman'ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Gökhan Ilıman’ın cenazesi 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 11:00’de Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Harmancık Köyünde toprağa verilecek.