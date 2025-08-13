Demokrat Parti (DP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, Türkiye’nin, son yirmi yılı aşkın süredir AKP iktidarı altında önemli değişimler yaşadığını belirterek,

“Bir zamanlar ekonomik istikrar, demokratikleşme vaatleri ve Avrupa Birliği üyeliği hedefiyle yola çıkan bu süreç, bugün birçok kesim tarafından ülkeyi bir felakete doğru sürüklediği endişesiyle izleniyor. Bu endişelerin temelinde yatan faktörler, ekonomi, hukuk devleti, demokrasi ve toplumsal kutuplaşma alanlarında derinleşen sorunlardır” dedi.

Yaptığı açıklamada, AKP iktidarının ilk yıllarında yakalanan ekonomik büyüme ve refah artışının, son yıllarda yerini yüksek enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığına bıraktığını ifade eden Mehmet Tunç, “Merkez Bankası'nın bağımsızlığının tartışmalı hale gelmesi, faiz politikalarındaki ani değişimler ve ön görülemez kararların alınması yatırımcı güvenini derinden sarsmakta olup döviz kurlarındaki fahiş artışları gelir adaletsizliğinin tırmanması ve geniş kesimlerin alım gücünün erimesi, ülkeyi derin bir ekonomik buhrana sürüklemektedir. Uzun vadeli, sürdürülebilir bir ekonomik planlama yerine günü kurtarmaya yönelik politikaların tercih edilmesi, gelecek nesillerin sırtına büyük bir borç yükü bindirme potansiyeli giderek artmaktadır” şeklinde kaydetti.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan hukuk devleti ilkesinin, yargı bağımsızlığına yönelik şüphelerin, kuvvetler ayrılığı ilkesinin zayıflaması ve anayasal kurumların işlevsizleştirilmesinin, adalete olan güveni sarstığını ve özellikle son dönemde artan siyasi davaların, ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar ve farklı düşünenlerin ötekileştirilmesinin, hukukun siyasallaştığı algısını güçlendirdiğini dile getiren Mehmet Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu durum bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altında olmadığı endişesini beraberinde getiriyor. AKP döneminde parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş, kuvvetler ayrılığını daha da zayıflatırken, yürütme organının gücünü tek elde toplamakta olup denge ve denetleme mekanizmalarını aşındırarak demokratik kurumların işleyişini olumsuz etkilemektedir Medya üzerindeki baskılar, eleştirel seslerin kısılması ve şeffaflık ilkesinin göz ardı edilmesi, kamuoyunun doğru bilgiye erişimini engellenmektedir. Yukarıda sıralanan endişeler, Türkiye'nin geleceği için ciddi kaygılar barındırıyor. Ekonomik istikrarsızlık, hukukun üstünlüğünün aşınması ve demokratik değerlerin gerilemesi, ülkeyi bölgesel ve küresel düzeyde daha kırılgan hale getiriyor. Kamuoyu tarafını gözlem ve analiz ettiğimizde DP olarak ülkenin yeniden istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir geleceğe yönlendirilmesi için acil adımlar atılması gerektiği düşünülmekte olup çözüm, sadece iktidar partisi değil, tüm siyasi aktörler ve sivil toplum kuruluşları arasında geniş bir uzlaşı ve ortak akılla mümkün olabileceği öngörülmektedir.”

