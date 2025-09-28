Rize'de vaaz sırasında cemaatin telefona gömülmesine isyan eden imam, "Ben kılayım namazı, canlı yayın yapayım, canlı yayından izleyin telefonlarınızdan. Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?" sözleriyle tepki gösterdi.

TELEFONDAN BAŞINI KALDIRMAYAN CEMAATE SERT TEPKİ

Rize'de bir camide cemaatin cep telefonlarına aşırı odaklanmasına imamın tepkisi sert oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, camideki vaaz sırasında imam, telefondan başını kaldırmayan cemaate zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

"KILDIRMIYORUM NAMAZI"

İmam, "Ben kılayım namazı, canlı yayın yapayım, canlı yayından izleyin telefonlarınızdan. Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?" sözleriyle camideki telefon kullanımına isyan etti. Olay anı namaza giden bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.