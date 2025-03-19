Borsa İstanbul, mart ayında yükselerek 11 bin puan dolaylarında seyrediyordu. Ancak Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi bugünkü operasyon haberlerinin ardından güne ekside başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün günü 10 bin 800 puandan kapatırken BIST 100 Endeksi de güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 060 puanla başladı.

GÖZALTILAR SONRASI SERT DÜŞÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 'Suç örgütü yöneticisi olmak, üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 100'ü buldu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ İLETİŞİMDE

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dün akşam seasında gerileme yaşanırken, bugün BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 3,9 düşüşle 11.930,00 puandan başladı. Borsa düşüşle açtı, devre kesici uygulandı. İşlemler 10:30'da yeniden başladı. BIST 100 Endeksi de güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 060 puanla başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu. Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.