İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son olarak Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özkan polis nezaretinde ifadeye götürüldü.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin mart ayında yapılan yerel seçimlere 'hür ve müstakil' girme politikasını eleştirmiş ve İstanbul seçimlerinde CHP ile işbirliği yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiği görüşünü savunmuştu.

Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi, geçen yılın sonunda İYİ Parti'den istifa etmişlerdi. Özkan, sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni danışmanı olmuştu.