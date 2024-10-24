Bir dönem Çorum FK’da da Teknik Direktör olarak görev Yapan Yavuz İncedal sezon başı anlaştığı Muşsspor ile karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

2014-15 sezonunda Çorum FK’da görev yapan Yavuz İncedal geçtiğimiz sezon Çankaraspor, 52 Orduspor ve İnegölspor’un ardından bu sezon başında anlaştığı Muşspor kulübünde ilk yedi haftada üç galibiyet dört beraberlik olarak beşinci sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Yavuz İncedal yayınladığı ayrılık mesajında ‘Muşspor’da yedi hafta sonunda güzel bir süreç geçirdik ve ekibimle birlikte yüksek çalışma azmi iyi niyet ve pozitif enerji ile takımın başarılı olması için çalıştık. Yedi haftalık zorlu fikstürde nağmaglup giden bir takımın başında olmanın gururunu hep beraber yaşadık. Geldiğimiz günden itibaren Muş şehrinin başarıyı ne kadar çok istediğini ve bu konuda da gerek başkanımız ve kendin takım etrafında birleştiğini gördük. Böyle bir kulüpte çalışmak bizim için büyük bir mutluluk oldu.

Bu güzel şehir yaşaması gereken mutlulukları elbetyaşayacaktır. Bugün başkanımla görüşmemizde ani gelişen bir düşünce ile karşılıklı anlaşarak etibimle beraber ayrılmış bulunuyoruz. Nağmuğlup geçen yedi haftalık süreçte desteğini hissettiren başkan Fatih Cengiz, yönetim kurulu, futbolcular, kulüp personeli ve taraftarlara teşekkür ediyorum’ dedi.