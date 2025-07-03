Vali Ali Çalgan, Ortaköy ziyareti kapsamında doğa ve tarihin iç içe geçtiği önemli alanlardan biri olan İncesu Kanyonu’nu yerinde inceledi.

Çorum'da doğa turizminin en önemli ziyaret noktalarından biri olan İncesu Kanyonu hakkında bilgi alan Vali Çalgan, kuş sesleri, suyun huzur veren sesi ve kayaların arasına saklanmış tarihî ayrıntılar eşliğinde yürüyüş yaptı.

İncesu Kanyonu'nun daha fazla turist çekmesi için yapılması planlanan projeler ile ilgili de bilgi alan Çalgan, kanyonda bol bol fotoğraf çektirdi.

Vali Çalgan'a Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir eşlik etti.