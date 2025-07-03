Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda grup maçlarının ardından çekilen kura ile çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

16 takımın katılımı ile gerçekleşen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda grup maçları tamamlanırken, gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. Orta Kuşak Tertip Komitesi tarafından çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine, Tertip Komite Başkanı Halil Öztürk, Tertip Komite Üyesi Rıfat Kara, İl Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı ve takım temsilcileri katıldı.

Turnuva Tertip Komite Başkanı Halil Öztürk kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, takımlara grup maçlarında olduğu gibi çeyrek final, yarı final ve final maçlarında da aynı centilmence mücadeleyi göstermelerini istedi. Öztürk’ün ardından bir konuşmada İl Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı yaptı. Bıçakcı, grup maçlarında hakemlere gösterilen anlayıştan dolayı teşekkür ederken, diğer turlarda da hakemlerin kararlarına saygı göstermelerini ve hakemlerin de hata yapabileceğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.

Daha sonra çeyrek final kura numaralarının belirlenmesinin ardından çekilen kura ile çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNALHEYECANI 5 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Turnuva Tertip Komitesi çeyrek final maçlarının 5-6 Temmuz, yarı final maçının ise 9 Temmuz’da oynanacağını duyurdu.

Çekilen kura sonunda 5 Temmuz Cumartesi günü Mimar Sinan Sahası’nda saat 19.00’da oynanacak günün ilk çeyrek final maçında Kokoreçci Uğur ile CNR Elektrik, aynı gün saat 20.30’da oynanacak maçta ise Es Bilişim ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları eşleşti.

6 Temmuz Pazar günü yine Mimar Sinan Sahası’nda saat 19.00’da oynanacak olan günün ilk çeyrek final maçında Kurt Elektri ile Bolat Harita Mühendislik, aynı gün saat 20.30’da ise Çorum Sürücü Kursu ile Bi Kitabevi takımları birbirlerine rakip oldular.

9 Temmuz Çarşamba günü aynı sahada 19.00’da oynanacak olan yarı final ilk maçında Kokoreçci Uğur- CNR Elektrik galibi ile Es Bilişim-Kalehisar Kardeşler İveco maçının galibi karşılaşırken, saat 20.30’da oynanacak maçta ise Kurt Elektrik-Bolat Harita maçının galibi ile Çorum Sürücü Kursu-Bi Kitabevi maçının galipleri finale kalmak için kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın finali ise 12 Temmuz Cumartesi günü yine Mimar Sinan Sahası’nda saat 18.00’de oynanacak.