Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Temeli 2022 yılında atılan Hıdırlık Kur'an Kursu inşaatında sona gelindi.

Müftü Şahin, hayırsever vatandaşların desteğiyle inşaatın sürdüğü Kur'an Kursu'ndaki çalışmaları yerinde gördü.

İncelemeler sırasında çalışan ustalardan inşaatın durumu hakkında bilgi alan Yıldırım, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Müftü Yıldırım'a İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü H. Osman Turan, TDV Çorum Şube Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe ve İmam-Hatip Cezmi Durmuş eşlik etti.

MÜFTÜ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA KATILDI

Bu arada Kur'an Kursu'nda öğrencilerin de katılımıyla temizlik yapıldı.

Temizlik çalışmalarına katılan Müftü Yıldırım; "burada gönüllüler ve öğrencilerle birlikte inşaatımızın çevre ve kaba temizliğini yaptık. Bu sayede buradaki pek çok malzeme ziyan olmadan kursumuzu temizledik. Çünkü burada necip milletimizin engin yardımları var. Yardım eden tüm hemşerilerimize ve emeği geçen gönüllülerimize teşekkür ediyorum.” dedi