Çorum'un Alaca ilçesinde hayata geçirilecek Alaca Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli “Alaca Karma OSB Fizibilite Raporu Projesi” çerçevesinde saha incelemeleri yapıldı.

OKA Çorum Yerel Ofis Uzmanı Dursun Demir ve Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fatih Arslan, OSB’nin kurulması planlanan bölgede incelemelerde bulunarak, fizibilite raporu hazırlık süreci hakkında teknik değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, OSB alanının mevcut durumu, altyapı olanakları, ulaşım bağlantıları ve yatırımcıların ihtiyaçlarına uygunluk durumu yerinde incelendi.

Alaca TSO'dan yapılan açıklamada; "Uzman ekip tarafından elde edilen veriler, projenin nihai fizibilite raporuna dâhil edilerek OSB kuruluş sürecine yön verecek. Alaca Karma OSB’nin hayata geçmesiyle birlikte ilçemizde sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Alaca Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilçemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak bu önemli projenin her aşamasını yakından takip etmeye ve desteklemeye devam ediyoruz." denildi