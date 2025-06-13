İsrail, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor..

ABD, İsrail ve İran üçgeninde ilk hamle İsrail'den geldi.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran'ın askeri hedefleri, komutanları, karargahları ve nükleer tesisleri hedef alındı..

Üst düzey yetkililerini, nükleer bilim insanlarını ve birçok sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İran ise beklenen hamleyi yaptı.

İNTİKAM BAYRAĞI ASILDI

İran, Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne "intikam bayrağı" astı. İran medyası o anları canlı yayınladı..

BU İLK DEĞİL

Ancak İran, bu hamlesini ilk kez yapmıyor..

İran, her İsrail saldırısında 'intikam' anlamına gelen bayrağı göndere çekiyor.

İRAN'IN İNTİKAM BAYRAĞI

İran'ın kırmızı bayrağı ülkede “intikam bayrağı” olarak biliniyor.

İran, 2020'de ABD'nin düzenlediği suikast sonucu ölen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü nedeniyle ocak ayında caminin kubbesine intikam bayrağı asmıştı.

Geçtiğimiz yıl da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası intikam bayrağı asmıştı..