Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Seyyit Kasım Nazımi ve Gökyay Satranç Müzesi sahipleri Birten ve Akın Gökyay ile bir araya geldi.

Tanıtım projeleri için görüşme yaptıklarını aktaran Alper Bilan, “Sayın müsteşara Vakıf 19 tarafından yaptırılan ve satranç müzesinde koleksiyon eserler arasında yer alan Kadeş satranç takımımız hakkında bilgi verdim. En kısa sürede tanıtım içerikli projelere başlayacağız. Tanıtım yanında ticarette olacak. Çorumumuza hayırlı olsun” dedi.