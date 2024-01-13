Çorum’un tanınmış simalarından başarılı iş insanı İrfan Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarına yönelik olarak bir yemek organizasyonu düzenledi.

Çorum’da 3 tane sanayi sitesi ve çok sayıda devlet kurumunun binasını yapımını üstlenen İş İnsanı İrfan Yaşar, hali hazırda da bölgenin en büyük sanayi sitesi inşaatı olan Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin yapımını sürdürüyor.

Toplumsal konulara duyarlılığı ve yardımseverliği ile bilinen başarılı iş insanı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de unutmadı.

İrfan Yaşar’ın önderliğinde, Par Plastik ve İnşaat San, Tic. Ltd. Şti. sahiplerinden Çağrı Yaşar’ın organizesinde Çakır Sami Kebap Salonu’nda düzenlenen yemeğe Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, internet haber sitelerinin yöneticileri ile çalışanları katıldı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen yemeğin ardından İrfan Yaşar tarafından basın mensuplarına Hitit Ayakkabı Sahibi Cumhur Palabıyık’ın da katkılarıyla ayakkabı hediye edildi.

HGYD Başkanı Birkan Demirci’ye hediyesini Par Plastik ve İnşaat San, Tic. Ltd. Şti. sahiplerinden Çağrı Yaşar, ÇBD Başkanı Erkan Karaca’ya Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın’a da Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Muhasebe Müdürü Bahattin Çimen tarafından hediyeleri takdim edildi.

Basın mensupları, gazeteciler günü nedeniyle kendilerine böyle bir jestte bulunan İrfan Yaşar ve şirket yöneticilerine teşekkür ettiler.